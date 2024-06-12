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Снятие жилья в Ташкенте может быть сложным и затратным процессом, особенно для тех, кто делает это впервые. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам сэкономить время и деньги.
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Разводка электрики с нуля или полная замена проводки — трудоемкая работа, за которую не стоит браться непрофессионалу. Но когда вы ставите задачу специалисту, знать теорию не помешает.